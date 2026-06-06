Війська РФ за добу вдарили по 21 громаді на Сумщині, п'ятеро поранених

На Сумщині упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебувала 21 громада, через російську агресію постраждали п’ятеро цивільних.

Про це у Телеграмі повідомляє Поліція Сумської області, передає Укрінформ.

Зокрема зазначається, що упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебувала 21 громада області. Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в будинок травмовані 20-річна та 69-річна жінки, також постраждав 77-річний чоловік. Пошкоджено 37 автомобілів, причіп та житлові будинки.

У Середино-Будській громаді внаслідок артобстрілу постраждав 55-річний чоловік, а в Березівській унаслідок удару російського безпілотника постраждав 34-річний чоловік.

Окрім того, у Кролевецькій громаді пошкоджено житлові будинки, автомобіль та ЛЕП, у У Білопільській та Путивльській громадах - житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

В інших громадах пошкоджено заклади освіти, складські приміщення, базу відпочинку та інші цивільні об’єкти.

Поліцейські задокументували наслідки атак та зібрали докази воєнних злочинів РФ. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Як повідомлялось, упродовж доби 4 червня на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 22 громади області. Внаслідок атак російських військ загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.