Армія РФ втратила на війні проти України ще 1380 військових та один засіб ППО

Армія РФ втратила на війні проти України ще 1380 військових та один засіб ППО

Інфографіка
Укрінформ
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 372 270 осіб, з них 1380 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Також російська армія втратила 11 983 (+3) танки, бойових броньованих машин – 24 696 (+12), артилерійських систем – 43 397 (+82), РСЗВ – 1 837 (+5), засобів ППО – 1 405 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358), спеціальної техніки – 4 253 (+3).

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Дані уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня, станом на 22:00, між Силами оборони України та російськими військами сталося 273 боєзіткнення.

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