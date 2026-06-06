Армія РФ втратила на війні проти України ще 1380 військових та один засіб ППО
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Також російська армія втратила 11 983 (+3) танки, бойових броньованих машин – 24 696 (+12), артилерійських систем – 43 397 (+82), РСЗВ – 1 837 (+5), засобів ППО – 1 405 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358), спеціальної техніки – 4 253 (+3).
Дані уточнюються.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня, станом на 22:00, між Силами оборони України та російськими військами сталося 273 боєзіткнення.