Армія РФ втратила на війні проти України ще 1380 військових та один засіб ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 372 270 осіб, з них 1380 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ. Також російська армія втратила 11 983 (+3) танки, бойових броньованих машин – 24 696 (+12), артилерійських систем – 43 397 (+82), РСЗВ – 1 837 (+5), засобів ППО – 1 405 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358), спеціальної техніки – 4 253 (+3). Читайте також: На Вовчанському напрямку Сили оборони знищили російський мостоукладач Дані уточнюються. Як повідомляв Укрінформ, 5 червня, станом на 22:00, між Силами оборони України та російськими військами сталося 273 боєзіткнення.