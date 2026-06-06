Волошин: Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни планують возити пальне до Криму цивільним транспортом

Волошин: Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни планують возити пальне до Криму цивільним транспортом

Ексклюзив
Укрінформ
Командування російського угруповання військ "Дніпро" віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"В угрупованні військ (РФ - ред.) "Днєпр" командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом - ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів", - сказав він.

Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.

"Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу", - зазначив він.

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Речник наголосив, що це — свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.

"Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, перебої з паливом через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб'єктів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також кілька окупованих Росією регіонів України.

Фото надані В. Волошиним

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