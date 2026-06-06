Волошин: Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни планують возити пальне до Криму цивільним транспортом

Командування російського угруповання військ "Дніпро" віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"В угрупованні військ (РФ - ред.) "Днєпр" командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом - ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів", - сказав він.

Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.

"Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу", - зазначив він.

Речник наголосив, що це — свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.

"Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, перебої з паливом через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб'єктів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також кілька окупованих Росією регіонів України.

Фото надані В. Волошиним