Ворог вдарив по Краматорську з FPV-дрона, є загиблий

У Краматорську чоловік загинув внаслідок удару російського FPV-дрона.

Як передає Укрінформ, про це начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці.

За його словами, "сьогодні, 6 червня, російські війська вкотре здійснили цинічний воєнний злочин проти мирного населення Краматорська. У ранковий час ворог атакував місто FPV-дроном. Влучання сталося поруч із житловим будинком. Внаслідок удару загинув чоловік 1976 року народження".

Як повідомлялось, увечері 3 червня російські війська завдали два удари по центру Краматорська. Щонайменше троє людей загинули.