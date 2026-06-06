На Херсонщині внаслідок атак РФ постраждали ще четверо людей

На Херсонщині від російської агресії постраждали ще четверо цивільних, один - у тяжкому стані.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА, передає Укрінформ.

Медична допомога знадобилась херсонцю, який 5 червня постраждав унаслідок російської дронової атаки на Дніпровський район міста. 61-річний чоловік зазнав мінно-вибухової та закритої черепно-мозковоїтравми, струсу головного мозку, контузії, а також гострої реакції на стрес. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також по медичну допомогу звернулась жителька Комишан, яка вчора вранці потрапила під російський обстріл селища. 56-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми та контузії. Потерпілій призначили амбулаторне лікування.

Сьогодні ж до лікарні у тяжкому стані доправили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона. Його особу наразі встановлюють. Медики борються за його життя.

Близько 11:40 росіяни вдарили по Білозерці з артилерії. Внаслідок цієї атаки поранено 68-річного чоловіка. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще 27 зазнали поранень.

Фото ілюстративне: прокуратура України