В Україні завтра прогнозують дощі, грози та град

В Україні завтра прогнозують дощі, грози та град

Погода
Укрінформ
В Україні, крім східних областей, 7 червня синоптики прогнозують помірні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікуються значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман.

"Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

"Значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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