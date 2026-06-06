Армія РФ знову вдарила дронами по Запоріжжю, серед постраждалих 10-річний хлопчик

Російська армія знову атакувала Запоріжжя дронами, є постраждалі та руйнування.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«...Ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгівельного центру», - написав Федоров.

Він додав, що, за попередніми даними, є постраждалі. На місце виїхали екстрені служби.

Повітряна тривога в області триває.

Згодом начальник ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів постраждав 10-річний хлопчик та його батько.

«Удар прийшовся по даху супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», - зазначив Федоров.

Постраждала 10-річна дитина - хлопчик дістав поранення руки. Його госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини. Обом надається медична допомога.

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Як повідомляв Укрінформ, дрони у суботу кілька разів атакували Запоріжжя. Є влучання по промисловій інфраструктурі, автостоянці, пошкоджені будинки.