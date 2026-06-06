Армія РФ знову вдарила дронами по Запоріжжю, серед постраждалих 10-річний хлопчик
Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«...Ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгівельного центру», - написав Федоров.
Він додав, що, за попередніми даними, є постраждалі. На місце виїхали екстрені служби.
Повітряна тривога в області триває.
Згодом начальник ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів постраждав 10-річний хлопчик та його батько.
«Удар прийшовся по даху супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», - зазначив Федоров.
Постраждала 10-річна дитина - хлопчик дістав поранення руки. Його госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини. Обом надається медична допомога.
Як повідомляв Укрінформ, дрони у суботу кілька разів атакували Запоріжжя. Є влучання по промисловій інфраструктурі, автостоянці, пошкоджені будинки.