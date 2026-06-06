Смертельна ДТП у Києві: водію загрожує до десяти років позбавлення волі

Водію автомобіля Mercedes, який напередодні спричинив смертельну ДТП у Солом’янському районі Києва, повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба поліції Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Водію, який учора скоїв смертельну ДТП у Соломʼянському районі оголошено про підозру. Керманич автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди та смертельно травмував чотирьох громадян, ще троє - отримали поранення. За скоєне йому загрожує до десяти років увʼязнення", — йдеться в повідомленні.

У поліції нагадують, що внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Винуватцем аварії став 49-річний мешканець Херсонщини.

"Згідно висновку експертизи, на момент вчинення ДТП він перебував у тверезому стані", — зауважують у відомстві.

Слідчі поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

У Києві сталася масштабна ДТП - четверо людей загинули, троє травмовані / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 5

Слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня у Солом'янському районі Києва автомобіль вилетів з дороги на пішоходів - четверо людей загинули, троє були травмовані. Поліція затримала 49-річного водія автомобіля Mercedes.

Фото: Нацполіція