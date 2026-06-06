На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду, є загиблий

На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду, є загиблий

Укрінформ
Військові РФ атакували FPV-дронами Куцурубську громаду, загинув чоловік.

Про це повідомила в ТелеграміМиколаївська ОВА, передає Укрінформ.

"Росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль," - йдеться в дописі.

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Як повідомлялося, вночі ворог атакував область БПЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.

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