На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду, є загиблий

Військові РФ атакували FPV-дронами Куцурубську громаду, загинув чоловік.

Про це повідомила в Телеграмі Миколаївська ОВА, передає Укрінформ.

"Росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль," - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував область БПЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.