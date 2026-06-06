На узбережжя нацпарку «Тузлівські лимани» за день винесло тіла 22 дельфінів - еколог

На узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани" напередодні винесло тіла 22 дельфінів - найбільше за час повномасштабної війни.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"​Вчора, 5 червня 2026 року, у Міжнародний день захисту довкілля, море винесло одразу тільки на узбережжя нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани" безпрецедентну, жахливу кількість загиблих китоподібних - 22 тварин: 20 азовок, 1 афаліну та 1 білобочку", - написав еколог, зауваживши, що "такої кількості мертвих дельфінів за один день під час війни ми ще не реєстрували".

Обережно, далі чутливі кадри!

За його словами, тварини загинули понад місяць тому, і тільки зараз їхні тіла викинуло на берег. Водночас Русєв зазначив, що обстежено тільки 25 кілометрів узбережжя нацпарку, тож на протяжності тисяч кілометрів могло викинути тисячі тіл. При цьому значна частина загиблих тварин тоне у морі.​

Еколог також зауважив, що наприкінці травня - на початку червня загиблих дельфінів знаходили на румунському та болгарському узбережжях Чорного моря, а в Одеській затоці виявили живих, але важко контужених тварин.

Він підкреслив, що головна причина масової загибелі тварин — розв'язана Росією повномасштабна війна проти України, внаслідок якої екосистема Чорного моря, за словами вченого, опинилася на межі колапсу.

"Можна стверджувати, що дельфіни зіткнулися з екологічною катастрофою синергетичного характеру... Це комбінація: хімічного терору (токсичний мазутний гепатит, панкреатит та нефрит (спричинені) через розливи нафтопродуктів), можливого акустичного терору (сонари/вибухи, пуски ракет «Калібр», які дезорієнтували тварин і загнали їх у пастку забрудненого узбережжя)", - заявив Русєв.

Він нагадав, що під час повномасштабної війни через руйнування прибережної портової та іншої інфраструктури зросли обсяги надходження у північно-західну частину Чорного моря біогенних речовин, таких як азот, фосфор, нітрати. У море також потрапляють важкі метали, нафтопродукти, соняшникова олія, вибухові речовини, хімічні сполуки, фрагменти боєприпасів, дронів, рештки кораблів, збитих літаків.

Унаслідок негативного впливу цих чинників популяції чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, міцність та генетичну здатність до відродження, наголошує еколог.

"Якщо світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх унікальних володарів", - заявив Русєв.

Як повідомлялося, у другій половині травня на узбережжі нацпарку "Тузлівські лимани" в Одеській області протягом тижня виявили тіла чотирьох дельфінів, ще двох загиблих тварин виявили на пляжах Одеси.

Фото: Фейсбук Ivan Rusev