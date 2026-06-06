Ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду на Миколаївщині, четверо поранених
Укрінформ
На Миколаївщині четверо людей отримали поранення після атаки російського FPV-дрона, люди у стані середньої тяжкості в лікарні.
Про це повідомила у Телеграмі Миколаївська ОВА, передає Укрінформ.
"Також сьогодні вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей – двох жінок та двох чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Людям надається вся необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Миколаївщині загинув чоловік.
Фото ілюстративне: скриншот із відео