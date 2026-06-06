На Херсонщині за день через обстріли РФ постраждали семеро цивільних

Прокурори Херсонської області протягом дня зафіксували сім випадків поранення цивільних через російські атаки.

Про це повідомляє в Телеграмі обласна прокуратура, передає Укрінформ.

За даними прокуратури, протягом 6 червня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонщини зі ствольної артилерії та атакували їх безпілотниками різних типів.

"Станом на 17:30 відомо про сімох постраждалих мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Херсоні внаслідок атак ворожих дронів травмовано п’ятьох людей, ще одну людину поранено у Комишанах. У Білозерці чоловік зазнав поранень через артилерійський обстріл.

Унаслідок атак пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

ОВА інформувала, що сьогодні до лікарні з контузіями та вибуховими травмами звернулись двоє херсонців після російського обстрілу. 52-річний чоловік та 60-річна жінка дістали вибухові травми та контузії. Їм надають медичну допомогу.

Крім того, до медиків звернулася 31-річна жінка, яка вчора вдень унаслідок влучання БпЛА в автомобіль у центрі Херсона дістала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомлялося, російські дрони уранці 6 червня атакували автомобіль і житловий будинок у Херсоні, постраждали четверо цивільних.