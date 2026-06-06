Реальна кількість жертв внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС досі не відома - Кулеба

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року загинули, щонайменше 34 людини, але реальна кількість жертв досі невідома.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба написав у Телеграмі.

«Сьогодні третя річниця підриву Каховської ГЕС. Одного з найбільших воєнних злочинів Росії проти людей і довкілля. Три роки тому російські війська знищили дамбу та Каховське водосховище. Було затоплено 80 населених пунктів, евакуйовано майже 4 000 людей. Щонайменше 34 людини загинули, але реальна кількість жертв досі невідома», - зазначив Кулеба.

За його словами, у перші дні після трагедії цілодобово працювали рятувальники, поліцейські, медики, волонтери.

«Понад 500 комунальників із різних регіонів України допомагали ліквідовувати наслідки руйнування. Разом з енергетиками та газовиками вони відновлювали інфраструктуру, водопостачання та нормальне життя громад. Пам’ятаємо цю трагедію та кожного, кого вона торкнулася. Росія обов’язково нестиме відповідальність за цей злочин проти людей, природи та майбутнього України», - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас критичне обміління Каховського водосховища. Загальна сума розрахованої шкоди довкіллю через три роки після підриву Росією Каховської ГЕС перевищила ₴77,8 мільярда.