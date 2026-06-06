Ліс, що виріс на місці Каховського водосховища, перебуває під захистом Бернської конвенції - науковець

Тип лісів, що сформувався на місці Каховського водосховища, включений до Резолюції №4 Бернської конвенції і перебуває під її охороною.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко.

«Хочу наголосити, що тип лісів, що вже сформувався на дні Каховського водосховища, включений до Резолюції №4 Бернської конвенції. Це означає, що він охороняється на території всієї Європи, зокрема й в Україні як підписантці цієї конвенції», - наголосив науковець.

За його словами, вчені тут виявили кілька видів рослин, які охороняються. Наприклад, осока житня внесена до Червоної книги України, як і береза дніпровська. Водночас тут значно більше видів тварин, які підлягають охороні. Таким чином, цей ліс поступово набуває дедалі більшого природоохоронного значення, зазначив Мойсієнко.

На думку вченого, найкращим варіантом було б створити тут природоохоронний об'єкт.

"Цей ліс – уже не лише природна, а й важлива культурна спадщина. Бо шість із десяти Січей було в межах Великого Лугу, це фактично колиска Української козацької держави. Тому виникла ідея оголосити цю історико-природничу пам’ятку змішаним об'єктом спадщини ЮНЕСКО", - зазначив Мойсієнко.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Дно колишнього водосховища почало швидко заростати вербою. За змінами, що відбуваються на цій території, спостерігають учені-природоохоронці, у травні відбулася їхня чергова експедиція.