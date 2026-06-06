У Херсоні через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлений один із районів

У Дніпровському районі Херсона відсутнє електропостачання внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"З самого ранку російські війська атакують об’єкти критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок ворожих ударів у Дніпровському районі міста відсутнє електропостачання", - йдеться у дописі.

Прокудін додав, що інформація щодо наслідків атак уточнюється.

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Як повідомлялося, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт Сумщини, зафіксовані перебої в електропостачанні.