Загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт Сумщини, зафіксовані перебої в електропостачанні.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.

«Цієї ночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням», - написав Григоров.

За його словами, енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Посадовець також повідомив, що після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранено водія. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Як повідомлялось, 5 червня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали пʼятеро людей.

Фото: Сумська ОВА