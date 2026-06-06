Загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.
«Цієї ночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням», - написав Григоров.
За його словами, енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.
Посадовець також повідомив, що після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.
Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранено водія. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Як повідомлялось, 5 червня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали пʼятеро людей.
Фото: Сумська ОВА