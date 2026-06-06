В Україні тестуватимуть використання довгомірних триланкових автопоїздів

В Україні тестуватимуть використання довгомірних триланкових автопоїздів

Укрінформ
Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо руху довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ – Одеса – Київ.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Постанова передбачає запуск експериментального проєкту з використання сучасних транспортних складів із кількома з’єднаними причепами для перевезення вантажів», - йдеться в повідомленні.

Довгомірний триланковий автопоїзд – це вантажний транспортний склад, який складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів.

Завдяки збільшеній довжині та вантажомісткості такий транспортний засіб може перевозити значно більший обсяг вантажів за один рейс порівняно зі звичайною вантажівкою. Паралельно з цим зменшується негативний вплив на дорожнє покриття, зважаючи на більш ефективний розподіл навантаження на осі транспортних засобів.

Читайте також: Бізнес на шляху до ЄС: ще одна українська компанія отримала найвищий рівень довіри митниці

Сьогодні українське законодавство обмежує можливість використання таких транспортних засобів через вимоги щодо вагових параметрів. У межах експериментального проєкту рух таких транспортних засобів здійснюватиметься виключно за спеціальними дозволами та після проведення необхідних технічних досліджень безпеки маршруту.

Мета проєкту – оцінити можливість використання більш ефективних транспортних рішень для перевезення вантажів, які вже широко застосовуються в європейських країнах.

Експериментальний проєкт реалізовуватиметься протягом двох років з дня набрання чинності постановою. Його результати стануть основою для подальшої оцінки можливості впровадження таких транспортних рішень на інших логістичних маршрутах України.

Як повідомлялося, завдяки роботі WIM-комплексів (Weigh-in-Motion - зважування в русі) у травні 2026 року до бюджету надійшло 6,1 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-