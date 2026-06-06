В Україні тестуватимуть використання довгомірних триланкових автопоїздів

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо руху довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ – Одеса – Київ.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Постанова передбачає запуск експериментального проєкту з використання сучасних транспортних складів із кількома з’єднаними причепами для перевезення вантажів», - йдеться в повідомленні.

Довгомірний триланковий автопоїзд – це вантажний транспортний склад, який складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів.

Завдяки збільшеній довжині та вантажомісткості такий транспортний засіб може перевозити значно більший обсяг вантажів за один рейс порівняно зі звичайною вантажівкою. Паралельно з цим зменшується негативний вплив на дорожнє покриття, зважаючи на більш ефективний розподіл навантаження на осі транспортних засобів.

Сьогодні українське законодавство обмежує можливість використання таких транспортних засобів через вимоги щодо вагових параметрів. У межах експериментального проєкту рух таких транспортних засобів здійснюватиметься виключно за спеціальними дозволами та після проведення необхідних технічних досліджень безпеки маршруту.

Мета проєкту – оцінити можливість використання більш ефективних транспортних рішень для перевезення вантажів, які вже широко застосовуються в європейських країнах.

Експериментальний проєкт реалізовуватиметься протягом двох років з дня набрання чинності постановою. Його результати стануть основою для подальшої оцінки можливості впровадження таких транспортних рішень на інших логістичних маршрутах України.

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