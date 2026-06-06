Під час операції Europol за участю АРМА виявили нові закордонні рахунки та криптоактиви

Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.

За підсумками роботи учасники проєкту встановили 884 банківські рахунки, 80 компаній, 55 криптовалютних гаманців, 74 транспортні засоби, одне судно та 44 об'єкти нерухомості. При цьому шість виявлених об'єктів нерухомого майна мають сукупну вартість понад 5,64 млн євро.

Крім того, вдалося встановити місцезнаходження двох осіб, які перебували в міжнародному розшуку. Одну з них затримали за сприяння мережі ENFAST.

У результаті роботи на території України було виявлено об'єкти нерухомості та транспортні засоби, а також надано інформацію про перетин державного кордону особами, які є фігурантами іноземних кримінальних проваджень.

Операційний тиждень відбувся у штаб-квартирі Європолу в Гаазі та об'єднав представників компетентних органів 31 країни, а також провідних компаній приватного сектору для спільної роботи з виявлення, розшуку та арешту активів, одержаних злочинним шляхом.

Координатором заходу виступив Європейський центр боротьби з фінансовими та економічними злочинами (EFECC).

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Окремим напрямом стала взаємодія з представниками приватного сектору, яку координував Європол. Під час опрацювання кейсів, ініційованих АРМА, вдалося встановити банківські рахунки та криптовалютні активи за кордоном, які раніше не були відомі українській стороні. Отриману інформацію агентство передало правоохоронним органам для подальших процесуальних дій.

Як повідомлялося, проєкт Europol «A.S.S.E.T.» (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) об'єднує правоохоронні органи, офіси з повернення активів та представників приватного сектору для оперативного виявлення, розшуку та арешту активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю. АРМА бере участь у проєкті на постійній основі в межах міжнародного співробітництва у сфері розшуку та повернення активів.

Фото: АРМА