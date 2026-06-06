Туреччина прагне приєднатися до паливної інфраструктури НАТО для посилення східного флангу - Bloomberg

Туреччина хоче підключити свої підземні паливні трубопроводи до мережі НАТО в межах масштабної програми розширення інфраструктури Альянсу вартістю 28 мільярдів доларів.

Про деталі проєкту повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

“Проєкт передбачає з'єднання трубопровідної системи поблизу міста Чорлу в турецькій Фракії з мережею на півдні країни в районі Мерсіна та авіабази Інджирлік”, - повідомляє видання з посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що нове сполучення розширить створену ще за часів "холодної війни" систему трубопроводів НАТО, яка забезпечує паливом сили Альянсу під час військових операцій. Цей проєкт зміцнить також енергетичну інфраструктуру самої Туреччини.

Поштовхом до активізації планів щодо модернізації паливної логістики НАТО стали перебої з постачанням енергоносіїв, спричинені війною Росії проти України та конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном.

Туреччина займає стратегічне положення на східному фланзі Альянсу, межуючи з Іраном та маючи вихід до Чорного моря навпроти України.

Нинішня мережа трубопроводів НАТО протяжністю близько 10 тисяч кілометрів об'єднує військові бази, цивільні аеропорти, склади та інші об'єкти у 12 країнах. За даними Альянсу, система призначена для оперативного покриття різкого зростання потреб у паливі під час військових операцій, зокрема для повітряних перевезень та дозаправлення літаків у повітрі.

За інформацією джерел, НАТО може схвалити частину інфраструктурних проєктів, включно з турецьким, під час щорічного саміту Альянсу, який запланований на 7-8 липня в Анкарі.

Очікується, що фінансування проєкту здійснюватиметься з коштів, передбачених на розширення інфраструктури НАТО, тоді як країни-учасниці покриватимуть витрати на подальше утримання об'єктів. Туреччина окремо фінансуватиме деякі елементи проєкту.

"Анкара покриє витрати на будь-яку частину проєкту, призначену для цивільного використання", - вказує видання.

Крім того, серед інших пропозицій розглядається розширення трубопровідної мережі до східноєвропейських союзників та будівництво прямого військового паливопроводу між Туреччиною та Румунією вартістю близько 1,2 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині раніше заявили про те, що запропонований нею проєкт трубопроводу для забезпечення пальним союзників на східному фланзі НАТО у п’ять разів економічно ефективніший за інші варіанти.

Фото: TRT Haber