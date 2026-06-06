Ворог за день понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, шестеро людей поранені

Російська армія атакувала пʼять районів Дніпропетровської області, поранені шестеро людей, зокрема неповнолітній.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Шестеро людей дістали поранень. Серед них – дитина. Понад 40 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками та артилерією», - йдеться у повідомленні.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, автомобілі. Постраждали четверо людей: 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 45-річна жінка, чоловіки 18 і 39 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни обстрілювали Шахтарську та Раївську громади. Пошкоджено підприємство й автомобілі.

У Слобожанській громаді Дніпровського району внаслідок атак РФ зазнали пошкоджень цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок і автомобілі.

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Крім того, ворог завдав удару по Піщанській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Поранень зазнали 73-річна жінка та 86-річний чоловік, вони лікуватимуться вдома.

У Криворізькому районі ворог атакував Грушівську та Зеленодольську громади.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі через обстріл РФ були пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок та кілька автівок.

Фото: Дніпропетровська ОВА