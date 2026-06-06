Ворог за день понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, шестеро людей поранені

Ворог за день понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, шестеро людей поранені

Укрінформ
Російська армія атакувала пʼять районів Дніпропетровської області, поранені шестеро людей, зокрема неповнолітній.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Шестеро людей дістали поранень. Серед них – дитина. Понад 40 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками та артилерією», - йдеться у повідомленні.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, автомобілі. Постраждали четверо людей: 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 45-річна жінка, чоловіки 18 і 39 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни обстрілювали Шахтарську та Раївську громади. Пошкоджено підприємство й автомобілі.

У Слобожанській громаді Дніпровського району внаслідок атак РФ зазнали пошкоджень цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок і автомобілі.

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Крім того, ворог завдав удару по Піщанській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Поранень зазнали 73-річна жінка та 86-річний чоловік, вони лікуватимуться вдома.

У Криворізькому районі ворог атакував Грушівську та Зеленодольську громади.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі через обстріл РФ були пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок та кілька автівок.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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