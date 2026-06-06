Ворог за день понад 40 разів атакував Дніпропетровщину, шестеро людей поранені
Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«Шестеро людей дістали поранень. Серед них – дитина. Понад 40 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками та артилерією», - йдеться у повідомленні.
За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, автомобілі. Постраждали четверо людей: 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості, а 45-річна жінка, чоловіки 18 і 39 років лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі росіяни обстрілювали Шахтарську та Раївську громади. Пошкоджено підприємство й автомобілі.
У Слобожанській громаді Дніпровського району внаслідок атак РФ зазнали пошкоджень цвинтар, сільгосппідприємство, приватний будинок і автомобілі.
Крім того, ворог завдав удару по Піщанській громаді у Самарівському районі. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Поранень зазнали 73-річна жінка та 86-річний чоловік, вони лікуватимуться вдома.
У Криворізькому районі ворог атакував Грушівську та Зеленодольську громади.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі через обстріл РФ були пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок та кілька автівок.
Фото: Дніпропетровська ОВА