Війська РФ ударили по Дніпропетровщині: пошкоджені сільгосппідприємство, будинок та автівки
Укрінформ
Росіяни атакували Дніпровський район Дніпропетровської області, виникли пожежі.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
«Виникла пожежа. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, кілька автівок», - йдеться у дописі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як повідомляв Укрінформ, із вечора майже 30 разів війська РФ атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, троє – дістали поранень.
Фото: Дніпропетровська ОВА