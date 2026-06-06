Війська РФ ударили по Дніпропетровщині: пошкоджені сільгосппідприємство, будинок та автівки

Росіяни атакували Дніпровський район Дніпропетровської області, виникли пожежі.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

«Виникла пожежа. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, кілька автівок», - йдеться у дописі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Читайте також: На Полтавщині через влучання безпілотників пошкоджена будівля підприємства

Як повідомляв Укрінформ, із вечора майже 30 разів війська РФ атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, троє – дістали поранень.

Фото: Дніпропетровська ОВА