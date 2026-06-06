На Херсонщині через обстріли дронами постраждали п’ятеро поліцейських і волонтер Червоного Хреста

На Херсонщині через обстріли дронами постраждали п’ятеро поліцейських і волонтер Червоного Хреста

Фото
Укрінформ
На Херсонщині минулої доби через атаки FPV-дронів постраждали п’ятеро поліцейських та волонтер Товариства Червоного Хреста України.

Про це у Телеграмі повідомляє Поліція Херсонської області, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Чорнобаївці через атаку FPV-дроном пошкоджено готель та п’ять автомобілів. Поранений 50-річний волонтер товариства Червоного Хреста України.

А в Центральному районі Херсона внаслідок ударів дронами типу FPV постраждали жінка та троє чоловіків, а також п’ятеро працівників поліції. Пошкоджено адміністративну будівлю, два багатоквартирні будинки, автомобіль.

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Як повідомлялось, на Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще 27 зазнали поранень.

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