Атака безпілотників по Запоріжжю: кількість поранених зросла до семи

Атака безпілотників по Запоріжжю: кількість поранених зросла до семи

Укрінформ
У Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА, яка сталася в суботу зранку, кількість поранених зросла до семи.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Вже сім поранених, в тому числі двоє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя», - написав він.

Допомога медиків знадобилася п'ятьом жінкам та двом дітям - трирічній дівчинці та дев'ятирічному хлопчику.

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Раніше повідомлялося, що зранку ворог влучив по автостоянці поблизу багатоповерхового будинку. Понівечені автівки, вибуховою хвилею пошкодило будинки. Було відомо спершу про одну постраждалу.

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