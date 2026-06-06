Атака безпілотників по Запоріжжю: кількість поранених зросла до семи

У Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА, яка сталася в суботу зранку, кількість поранених зросла до семи.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Вже сім поранених, в тому числі двоє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя», - написав він.

Допомога медиків знадобилася п'ятьом жінкам та двом дітям - трирічній дівчинці та дев'ятирічному хлопчику.

Раніше повідомлялося, що зранку ворог влучив по автостоянці поблизу багатоповерхового будинку. Понівечені автівки, вибуховою хвилею пошкодило будинки. Було відомо спершу про одну постраждалу.