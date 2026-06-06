Ворог знову вдарив по Запоріжжю, є влучання по промисловій інфраструктурі
Укрінформ
Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Є влучання по промисловій інфраструктурі. Троє людей постраждали.
Про це у Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, троє постраждалих. Їм уже надають медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, із самого ранку ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Пʼятеро людей постраждали.
Фото ілюстративне: ДСНС