Росіяни зранку атакували Сумщину КАБами та дронами, є загиблий
Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.
«Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. На території власного домогосподарства внаслідок ворожого удару загинув цивільний чоловік», - написав Григоров.
За його словами, інформація про інші наслідки ворожої атаки уточнюється.
Раніше Сумська обласна прокуратура повідомила, що у Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району 6 червня знайдене тіло 77-річної жінки, яка загинула напередодні внаслідок атаки російського безпілотника.
«6 червня 2026 року в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району на території зруйнованого домоволодіння виявлене тіло загиблої 77-річної жінки», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що її будинок напередодні атакував ворожий безпілотник.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Як повідомляв Укрінформ, за добу на Сумщині через російську агресію постраждали п'ятеро цивільних.
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