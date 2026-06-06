Росіяни зранку атакували Сумщину КАБами та дронами, є загиблий

Російські загарбники зранку у суботу завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумщині, загинув чоловік.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.

«Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами. На території власного домогосподарства внаслідок ворожого удару загинув цивільний чоловік», - написав Григоров.

За його словами, інформація про інші наслідки ворожої атаки уточнюється.

Раніше Сумська обласна прокуратура повідомила, що у Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району 6 червня знайдене тіло 77-річної жінки, яка загинула напередодні внаслідок атаки російського безпілотника.

«6 червня 2026 року в Хутір-Михайлівській громаді Шосткинського району на території зруйнованого домоволодіння виявлене тіло загиблої 77-річної жінки», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що її будинок напередодні атакував ворожий безпілотник.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Як повідомляв Укрінформ, за добу на Сумщині через російську агресію постраждали п'ятеро цивільних.

Фото ілюстративне: unsplash.com