Поліція затримала водія, що скоїв ДТП із чотирма жертвами у Києві, йому готують підозру

Водія, який 5 червня у Києві на Чоколівському бульварі скоїв смертельну ДТП, затримали у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і двоє поліцейських віком 21 та 23 роки.

Також були травмовані жінка і двоє чоловіків, вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Як повідомляв Укрінформ, водія, що скоїв смертельну ДТП на Чоколівському бульварі, дістали з автомобіля рятувальники. Він перебуває у лікарні.

За даними Офісу генпрокурора, попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Фото: Національна поліція