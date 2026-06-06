Поліція затримала водія, що скоїв ДТП із чотирма жертвами у Києві, йому готують підозру

Поліція затримала водія, що скоїв ДТП із чотирма жертвами у Києві, йому готують підозру

Укрінформ
Водія, який 5 червня у Києві на Чоколівському бульварі скоїв смертельну ДТП, затримали у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і двоє поліцейських віком 21 та 23 роки.

Також були травмовані жінка і двоє чоловіків, вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

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Як повідомляв Укрінформ, водія, що скоїв смертельну ДТП на Чоколівському бульварі, дістали з автомобіля рятувальники. Він перебуває у лікарні.

За даними Офісу генпрокурора, попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Фото: Національна поліція

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