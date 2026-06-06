На Житомирщині виявили масову загибель риби в річці Ірша

У річці Ірша в Радомишльській громаді поблизу м. Малин Коростенського району виявили масову загибель риби.

Про це у Фейсбуці повідомив Житомирський рибоохоронний патруль, передає Укрінформ.

«4 червня 2026 р. до Житомирського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель риби у річці Ірша поблизу міста Малин Коростенського району. Інспектори рибоохоронного патруля та представники ДЕІ Поліського округу оперативно прибули на місце події. Під час огляду водойми було підтверджено факт масової загибелі водних біоресурсів загальною кількістю 11 892 екземпляри», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, інспектори виявили понад вісім тисяч екземплярів мертвої плітки, понад три тисячі - окуня, а також сотні мертвих щук, судаків та інших риб.

Для встановлення причин забруднення представники Держекоінспекції Поліського округу відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень.

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Окрім того, для з’ясування причин виникнення мору та усунення його наслідків, про подію повідомлено Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Малинську територіальну громаду, Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області, Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять.

Як повідомлялось, у травні у річці Мика в Радомишльській громаді на Житомирщині виявили масову загибель риби.

Фото: Житомирський рибоохоронний патруль, Facebook