За авто, водій якого спричинив аварію у Києві з чотирма жертвами, зафіксували 39 порушень ПДР - поліція

За автомобілем Mercedes-Benz C300, водій якого 5 червня спричинив ДТП у Києві з чотирма загиблими, зафіксовано 39 порушень Правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Фейсбуці.

"Страшна ДТП на Кардачах у Києві. Звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу. За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовані 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 - лише протягом минулого року... А також 1 ДТП без травмованих у березні цьогоріч", - підкреслив Білошицький.

Він також зауважив: "Штраф 340 грн - це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому? У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія".

На переконання першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху, і така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія.

"З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", - зазначив Білошицький і додав, що з 1 січня до 5 червня 2026 року поліцейські зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Патрульні поліцейські винесли ще 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід у Києві на Чоколівському бульварі, де перебували люди.

Загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і двоє поліцейських віком 21 та 23 роки.

Також були травмовані жінка і двоє чоловіків, вони перебувають у лікарні.

Водія затримали. Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Фото: Національна поліція