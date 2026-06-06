На Харківщині російський дрон убив чоловіка, який їхав на скутері

На Харківщині, в Дергачівській громаді, вранці 6 червня російський FPV-дрон убив чоловіка, який їхав на скутері по продукти.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Укрінформ.

«Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 51-річний мешканець Лобанівки. За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним», - зазначив Задоренко.

За його словами, ворожий дрон атакував чоловіка, коли він їхав на скутері у бік Слатиного по продукти.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині впродовж доби ворог атакував обласний центр та ще 19 населених пунктів, є загиблий і шестеро поранених.

Фото ілюстративне: Вадим Лях/Фейсбук