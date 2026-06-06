На Полтавщині через влучання безпілотників пошкоджена будівля підприємства

У Полтавському районі у суботу через влучання безпілотників пошкоджена будівля підприємства.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Укрінформ.

«За уточненою інформацією, зафіксовано влучання 2 БпЛА ще на одній локації у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств», - написав Дяківнич.

За його словами, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Раніше начальник ОВА повідомив, що вибуховою хвилею від падіння збитих російських безпілотників у Полтавському районі пошкоджені дві автівки.

«Сьогодні ворог знову атакував Полтавський район. Працювали сили ППО. Частину цілей було збито. Зафіксовано падіння ворожих БпЛА на відкритій території на двох локаціях», - написав Дяківнич.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджені два автомобілі. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв Укрінформ, зранку у суботу ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Є влучання по промисловій інфраструктурі. Троє людей постраждали.

Фото ілюстративне: unsplash.com