Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині горіло складське приміщення

Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині горіло складське приміщення

Укрінформ
Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

"Вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками", - зазначив він.

Кім додав, що вчора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

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Нагадаємммо, раніше стало відомо, що у Миколаєві помер у лікарні чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічної атаки РФ 3 червня.

Фото: ДСНС, ілюстративне

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