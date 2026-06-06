Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині горіло складське приміщення

Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

"Вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками", - зазначив він.

Кім додав, що вчора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємммо, раніше стало відомо, що у Миколаєві помер у лікарні чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічної атаки РФ 3 червня.

Фото: ДСНС, ілюстративне