Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині горіло складське приміщення
Укрінформ
Через падіння уламків російських дронів на Миколаївщині було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.
"Вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі було пошкоджено складське приміщення, сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками", - зазначив він.
Кім додав, що вчора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємммо, раніше стало відомо, що у Миколаєві помер у лікарні чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічної атаки РФ 3 червня.
Фото: ДСНС, ілюстративне