У Петербурзі міг бути уражений інститут з розробки підводної зброї - ЗМІ

У російському Санкт-Петербурзі міг бути атакований науково-дослідний інститут морської теплотехніки, який є ключовим російським підприємством зі створення підводної зброї.

Як передає Укрінформ, про це свідчить OSINT-аналіз Astra.

Очевидці опублікували світлини з димом над районом Ломоносов під Санкт-Петербургом. За даними Astra, дим може здійматися над будівлею науково-дослідного інституту морської теплотехніки (НДІ Мортеплотехніки).

Цей інститут є оборонним науково-конструкторським центром, що спеціалізується на розробці торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї ВМФ РФ. Заклад був створений у 1948 році як спеціалізований центр для розробки далекобійних теплових торпед для радянського ВМФ.

Повідомляється, що НДІ Мортеплотехніки є одним із ключових підприємств російської школи морської підводної зброї.

До напрямів діяльності інституту входять, зокрема, комплексні роботи від наукових досліджень і проєктування до повномасштабних наземних і морських випробувань торпед і торпедних систем; створення торпедних енергосилових установок з відкритим, замкнутим і комбінованим робочими циклами, що базуються на газотурбінних та поршневих двигунах; створення і експлуатація спецобладнання для наземних та морських випробувань торпед, підводних енергосилових установок та їх підсистем.

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