Тягнибок дістав поранення на фронті

Голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишній народний депутат, підполковник Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон", - зазначив Марцінків.

Як повідомляв Укрінформ, на фронті загинув засновник і голова громадської організації "Осяжний обрій" Віталій Цокур.

Фото: Олег Тягнибок/Фейсбук