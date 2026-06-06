На фронті загинув засновник громадської організації «Осяжний обрій» Віталій Цокур

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Центр протидії корупції.

"На фронті загинув наш колишній співробітник Віталій Цокур. Віталік працював у нас юристом, після ЦПК заснував ГО "Осяжний обрій" і займався реформою СБУ", - ідеться у дописі.

Ще до повномасштабного російського вторгнення Віталій приєднався до Сил територіальної оборони. З перших днів вторгнення захищав Україну на фронті.

"Віталій пройшов крізь найважчі випробування у складі ССО, отримав відзнаки за ризики при виконанні бойових завдань", - зазначили у ЦПК.

Як повідомляв Укрінформ, на війні загинув медійник із Полтави Олександр Клименко.

Фото: ЦПК