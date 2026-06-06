На фронті загинув засновник громадської організації «Осяжний обрій» Віталій Цокур
Укрінформ
На фронті загинув засновник і голова громадської організації "Осяжний обрій" Віталій Цокур.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Центр протидії корупції.
"На фронті загинув наш колишній співробітник Віталій Цокур. Віталік працював у нас юристом, після ЦПК заснував ГО "Осяжний обрій" і займався реформою СБУ", - ідеться у дописі.
Ще до повномасштабного російського вторгнення Віталій приєднався до Сил територіальної оборони. З перших днів вторгнення захищав Україну на фронті.
"Віталій пройшов крізь найважчі випробування у складі ССО, отримав відзнаки за ризики при виконанні бойових завдань", - зазначили у ЦПК.
Як повідомляв Укрінформ, на війні загинув медійник із Полтави Олександр Клименко.
Фото: ЦПК