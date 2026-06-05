Німецькі партнери передали 185 комплектів металодетекторів для Служби освітньої безпеки України

Служба освітньої безпеки у межах співпраці Міністерства внутрішніх справ України та Федеративної Республіки Німеччина отримала 185 комплектів металодетекторів від Глобального фонду реформування сектору безпеки (GS Foundation).

Як передає Укрінформ, про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Фейсбуці.

У заході з передачі обладнання взяли участь заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, координаторка проєкту GS Foundation Сюзанна Грейтер, а також представники Національної поліції України та фонду.

За словами Павліченко, безпека дітей залишається одним із ключових пріоритетів МВС. Передані металодетектори стануть важливим інструментом для поліцейських, які працюють у закладах освіти, допомагаючи своєчасно виявляти потенційні загрози та реагувати на небезпечні ситуації.

Під час заходу учасникам продемонстрували роботу нового обладнання та анонсували запуск спеціальної навчально-тренінгової програми для працівників, спрямованої на розвиток і вдосконалення професійних навичок правоохоронців, які щодня працюють в освітніх закладах.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року глава МВС Ігор Клименко анонсував створення в Україні безпечного освітнього середовища, у межах якого в кожному навчальному закладі країни чергуватиме працівник поліції і будуть встановлені металошукачі та рамки. Проєкт отримав назву Служба освітньої безпеки.