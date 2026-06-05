Німецькі партнери передали 185 комплектів металодетекторів для Служби освітньої безпеки України
Як передає Укрінформ, про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Фейсбуці.
У заході з передачі обладнання взяли участь заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, координаторка проєкту GS Foundation Сюзанна Грейтер, а також представники Національної поліції України та фонду.
За словами Павліченко, безпека дітей залишається одним із ключових пріоритетів МВС. Передані металодетектори стануть важливим інструментом для поліцейських, які працюють у закладах освіти, допомагаючи своєчасно виявляти потенційні загрози та реагувати на небезпечні ситуації.
Під час заходу учасникам продемонстрували роботу нового обладнання та анонсували запуск спеціальної навчально-тренінгової програми для працівників, спрямованої на розвиток і вдосконалення професійних навичок правоохоронців, які щодня працюють в освітніх закладах.
Як повідомлялось, наприкінці 2023 року глава МВС Ігор Клименко анонсував створення в Україні безпечного освітнього середовища, у межах якого в кожному навчальному закладі країни чергуватиме працівник поліції і будуть встановлені металошукачі та рамки. Проєкт отримав назву Служба освітньої безпеки.