У музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка, присвячена спецпризначенцям Нацгвардії

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка «Омега: у небі, на землі, у (на) воді», присвячену воїнам Центру спеціального призначення Національної гвардії України «Омега».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який взяв участь у відкритті виставки.

«Це літопис звитяги тих, хто виконує найскладніші бойові завдання там, де іншим не під силу. Підрозділи «Омеги» завжди перебувають на найнебезпечніших напрямках і демонструють високий професіоналізм, мужність та відданість Україні», - ідеться у повідомленні.

За словами Півненка, «сучасна війна диктує нові умови. Сьогодні ЦСП НГУ «Омега» об’єднує унікальних фахівців: снайперів, підривників, водолазів, операторів безпілотних систем і спеціалістів з робототехніки. Підрозділ постійно адаптується до викликів війни, впроваджує новітні технології та нарощує бойові спроможності, щоб зберігати перевагу над ворогом».

Командувач НГУ вручив воїнам заслужені державні нагороди – ордени «За мужність» та медалі «За військову службу Україні».

«Кожна нагорода є визнанням хоробрості, професіоналізму та незламної волі наших захисників», - наголосив Півненко.

Він подякував генеральному директору музею Юрію Савчуку та всій команді за співпрацю у створенні цієї виставки.

«Ви допомагаєте суспільству глибше усвідомити ціну нашої свободи та подвиг українських воїнів», - зазначив Півненко.

Також командувач Нацгвардії подякував кожному бійцю «Омеги» за службу, відданість Україні та щоденну боротьбу за перемогу.

Як повідомляв Укрінформ, з нагоди 23-ї річниці створення підрозділів спеціального призначення «Омега» НГУ відкрили меморіальний знак «Омега незламних» на честь полеглих воїнів.