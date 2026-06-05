У музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка, присвячена спецпризначенцям Нацгвардії
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який взяв участь у відкритті виставки.
«Це літопис звитяги тих, хто виконує найскладніші бойові завдання там, де іншим не під силу. Підрозділи «Омеги» завжди перебувають на найнебезпечніших напрямках і демонструють високий професіоналізм, мужність та відданість Україні», - ідеться у повідомленні.
За словами Півненка, «сучасна війна диктує нові умови. Сьогодні ЦСП НГУ «Омега» об’єднує унікальних фахівців: снайперів, підривників, водолазів, операторів безпілотних систем і спеціалістів з робототехніки. Підрозділ постійно адаптується до викликів війни, впроваджує новітні технології та нарощує бойові спроможності, щоб зберігати перевагу над ворогом».
Командувач НГУ вручив воїнам заслужені державні нагороди – ордени «За мужність» та медалі «За військову службу Україні».
«Кожна нагорода є визнанням хоробрості, професіоналізму та незламної волі наших захисників», - наголосив Півненко.
Він подякував генеральному директору музею Юрію Савчуку та всій команді за співпрацю у створенні цієї виставки.
«Ви допомагаєте суспільству глибше усвідомити ціну нашої свободи та подвиг українських воїнів», - зазначив Півненко.
Також командувач Нацгвардії подякував кожному бійцю «Омеги» за службу, відданість Україні та щоденну боротьбу за перемогу.
Як повідомляв Укрінформ, з нагоди 23-ї річниці створення підрозділів спеціального призначення «Омега» НГУ відкрили меморіальний знак «Омега незламних» на честь полеглих воїнів.