Гутерреш відзначив українця найвищою нагородою миротворчої діяльності ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш у п’ятницю, 5 червня, нагородив посмертно бортпровідника-рятувальника Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Мбає Діаня за виняткову мужність.

Про це йдеться в пресрелізі ООН, який є у розпорядженні Укрінформу.

Як зазначається, вручення нагороди відбулося під час урочистих заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Це перший випадок в історії, коли цією медаллю відзначили цивільну особу.

«Ніхто не повинен гинути, служачи справі миру. Напади на миротворців є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, і держави-члени повинні виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення безпеки та захисту персоналу ООН за будь-яких обставин», - зазначив на церемонії Гутерреш.

Медаль Приходька отримала його шестирічна донька Єлизавета, яка була присутня на церемонії разом з дружиною бортпровідника Тетяною.

За даними пресрелізу, Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником-рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато людських життів.

«Сергій Приходько - один із кращих наших співробітників і це велика втрата для нашої компанії. Ми допомагали і допомагатимемо його родині та маленькій доньці Лізі», - сказав голова ради директорів авіакомпанії Володимир Ткаченко.

Медаль капітана Мбає Діаня є найвищою нагородою миротворчої діяльності ООН. Приходько отримав її «за мужність, що значно перевищувала вимоги його службових обов’язків», йдеться у пресрелізі.

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Нагорода була заснована Радою Безпеки ООН у 2014 році для відзначення військовослужбовців, поліцейських та цивільного персоналу, які продемонстрували виняткову мужність під час виконання службових обов’язків. Медаль названа на честь капітана Мбає Діаня із Сенегалу, який у 1994 році пожертвував власним життям у Руанді, рятуючи незліченну кількість людей.

Раніше медаль вручалася лише тричі в історії.

Як повідомляв Укрінформ, українець Сергій Приходько був приватним підрядником у складі екіпажу гелікоптера у місії ООН у Південному Судані (UNMISS).

У березні 2025 року Приходько добровільно погодився замінити менш досвідченого колегу під час надзвичайно ризикованої повітряної евакуації групи оточених військовослужбовців у штаті Верхній Ніл.

На жаль, він загинув, а двоє членів екіпажу зазнали поранень, коли їхній гелікоптер потрапив під обстріл під час виконання місії, для якої були надані гарантії безпечного проходу.

Фото: AA