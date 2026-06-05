СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полонених

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну військовополоненими, який відбувся 5 червня.

Відповідне відео оприлюднив пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

«Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського», - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня з російського полону повернулись 186 українців.