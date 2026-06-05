З російського полону повернулись 186 українців.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках», - розповів Зеленський.

Із російського полону повернулися 186 українців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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За його словами, серед визволених захисників є ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року.

Президент також висловив вдячність всім, хто робить обміни можливими: команді, що ними займається, партнерам і особливо воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

«Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», - сказав Президент.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці, більша половина визволених сьогодні, 5 червня, захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя.

«Сьогодні відбувся черговий, 75-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу, Координаційним штабом за дорученням Президента України, з російської неволі звільнено 185 українських військовослужбовців. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року», - ідеться у повідомленнні.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

«Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них - під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі», - зауважили в Коордштабі.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

«Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому українців», - наголосили в Коордштабі.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

В Коордштабі подякували також усім дотичним державним структурам та організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.

Наймолодшому із звільнених сьогодні українських військовополонених - 27 років, найстаршому - 62.

Як зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, наймолодшому із звільнених сьогодні українських військовополонених - 27 років, найстаршому - 62.

"Серед звільнених - військовослужбовці ЗСУ, зокрема ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну у лавах морської піхоти, десантно-штурмових, аеромобільних, мотопіхотних і механізованих підрозділів. Додому повернулися й бійці «Азову», а також оборонці Маріуполя", - сказав він.

Лубінець зауважив, що усі 186 звільнених були офіційно підтверджені як військовополонені через МКЧХ.

"Наймолодшому з повернутих - 27 років, найстаршому - 62. Для 15 Захисників цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними", - зазначив омбудсман.

За його словами, сьогодні додому повертаються батько та син - вони обороняли Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році. Лубінець привітав їхню родину, у якої сьогодні подвійне свято.

"Кожен такий обмін - це результат складної та тривалої роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що здійснюється за дорученням Президента України. Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів", - додав він.

Омбудсман поінформував, що працював на місці спільно з представниками уповноваженого: у системі органів сектору безпеки та оборони Юрієм Ковбасою, а також у регіонах: Тетяною Мироненко, Олександром Корнійчуком, Мар’яною Ніщенко.

"Ми поспілкувалися з повернутими українцями: поінформували про їхні права надалі, акцентували на механізмах звільнення зі служби, отримання соціальної та фінансової допомоги. Для мене сьогоднішній обмін - це ще одне нагадування: держава бореться за своїх. І ця боротьба триватиме, доки всі українці не повернуться додому", - додав він.

Серед звільнених із російського полону українських захисників – 55 військовослужбовців системи Міністерства внутрішніх справ. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

«Щоденно працюємо над тим, щоб наближати моменти повернення наших людей із неволі. І сьогодні – черговий результат цієї колосальної роботи. У межах обміну полоненими сьогодні додому повернулися 55 військовослужбовців системи МВС: 39 гвардійців і 16 прикордонників. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року», – зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Росії та України на його прохання погодилися на триденне припинення вогню та обмін полоненими "1000 на 1000".

15 травня в межах першого етапу обміну "1000 на 1000" з російського полону повернулися 205 українців.