СБУ викрила ще трьох ворожих «інтернет-агентів» - одна з них закликала вдарити «Орєшніком» по Києву

Служба безпеки України затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, які підтримували збройну агресію РФ, вихваляли росіян та закликали їх обстрілювати українські міста.

Про це повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

Так, у Харківській області викрили місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою "Орєшнік" по урядовому кварталу в Києві.

У такий спосіб вона пропонувала росіянам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України.

У Києві підозру отримав ще один прихильник російської агресії, який публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах.

Для маскування підривної діяльності фігурант створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення України.

У Черкаській області викрили заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Крім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати російські збройні угруповання.

Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога.

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Фігурантам повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, екссуддя з Бердянська, яка передавала ФСБ дані про бійців "Азову", отримала 15 років в'язниці.

Фото: СБУ