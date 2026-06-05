Суттєву роль у проведенні обміну відіграли США та ОАЕ - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відзначив особливу роль партнерів зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів у проведенні сьогоднішнього обміну.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Обмін за дорученням Президента України провела команда Координаційного штабу з питань полонених. Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Дякуємо!» - сказав Буданов.

Він нагадав, що сьогодні, 5 червня, Україна визволила з російського полону ще 185 оборонців та одного цивільного. Серед визволених, за словами Буданова, оборонці України, які воювали на всіх напрямках фронту: піхотинці, морпіхи, десантники, бійці тероборони та Сил спецоперацій, нацгвардійці, прикордонники. Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі з 2022 року. Є серед звільнених і захисники Маріуполя.

Із російського полону повернулися 186 українців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 1 / 22

«Зробимо все належне для лікування, відновлення та повернення до життя», - зазначив керівник ОП.

Він також запевнив, що робота заради звільнення з російського полону всіх наших громадян триває.

Як повідомлялося, 15 травня відбувся перший етап обміну "1000 на 1000", тоді вдалося повернути 205 захисників.