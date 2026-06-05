Суттєву роль у проведенні обміну відіграли США та ОАЕ - Буданов

Суттєву роль у проведенні обміну відіграли США та ОАЕ - Буданов

Укрінформ
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відзначив особливу роль партнерів зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів у проведенні сьогоднішнього обміну.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Обмін за дорученням Президента України провела команда Координаційного штабу з питань полонених. Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Дякуємо!» - сказав Буданов.

Він нагадав, що сьогодні, 5 червня, Україна визволила з російського полону ще 185 оборонців та одного цивільного. Серед визволених, за словами Буданова, оборонці України, які воювали на всіх напрямках фронту: піхотинці, морпіхи, десантники, бійці тероборони та Сил спецоперацій, нацгвардійці, прикордонники. Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі з 2022 року. Є серед звільнених і захисники Маріуполя.

Із російського полону повернулися 186 українців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 1 / 22

«Зробимо все належне для лікування, відновлення та повернення до життя», - зазначив керівник ОП.

Читайте також: У Європі стартувала міжнародна кампанія за звільнення українських заручників, яких утримує РФ

Він також запевнив, що робота заради звільнення з російського полону всіх наших громадян триває.

Як повідомлялося, 15 травня відбувся перший етап обміну "1000 на 1000", тоді вдалося повернути 205 захисників.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-