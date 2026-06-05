Стефанчук відзначив журналістів напередодні професійного свята

«У час війни журналістика — це не лише про швидкість поширення новин. Це про точність, відповідальність і здатність не загубити правду у потоці інформації та ворожих маніпуляцій. Відзначив Подяками Голови Верховної Ради України журналістів, редакторів, операторів, продюсерів і кореспондентів, які щодня працюють для українського та міжнародного інформаційного простору», - зазначив він.

Стефанчук додав, що цінує постійний діалог із представниками української медіаспільноти, «а сьогодні, напередодні Дня журналіста, мав приємну нагоду особисто подякувати їм за роботу».

Спікер українського парламенту також висловив шану та світлу пам'ять журналістам, які загинули у цій війні, «тим, хто до останнього виконував редакційне завдання», і тим, хто став до лав Сил оборони.

«Бажаю всім нам наблизити день, коли в ефір повернуться новини про повноцінне мирне життя. День, коли журналісти писатимуть про Україну без війни», - додав Стефанчук.

Зокрема, нагороди отримали представники Національного інформаційного агентства "Укрінформ".

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Свято - День журналіста - встановлене 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.

За дату святкування визначене 6 червня - день прийняття того дня у 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official