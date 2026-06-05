«Честь професії»: назвали найкращі журналістські матеріали року

Конкурс «Честь професії», що нагороджує найкращі журналістські матеріали року, оприлюднив список переможців 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті конкурсу.

Переможців обирали з-поміж 1011 матеріалів: 790 - в основних номінаціях та 221 - у спеціальних:

найкраще інтерв’ю – 175 матеріалів;

найкращий репортаж – 164 матеріали;

найкращий воєнний репортаж – 74 матеріали;

найкраща аналітика – 149 матеріалів;

найкраще розслідування – 107 матеріалів;

найкраща публіцистика – 121 матеріал;

спеціальна номінація "За відданість професії за найтяжчих умов" від Наглядової ради конкурсу - 4 матеріали;

спеціальна номінація "PROдобро: благодійність та соціальний вплив у медіа" від Асоціації благодійників України - 54 матеріали;

спеціальна номінація "Меморіальний матеріал року" від Платформи пам’яті Меморіал - 72 матеріали;

спеціальна номінація "Найкращий матеріал про життя українців в умовах тимчасової окупації", ініційована спільно ГО "Детектор медіа" та Програмою "Партнерство за сильну Україну", яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, - 91 матеріал.

Перемогу в номінації "Найкраще інтерв’ю" здобула команда "Радіо Свобода" - Ірина Сисак, оператор Павло Холодов та режисерка Марина Польшина - за матеріал "Розмови з росіянами у чат-рулетці, війна, історія та пропаганда РФ | Інтерв'ю з Віталієм Дрібницею".

Переможницею у номінації "Найкращий репортаж" стала Майя Орел (hromadske) з матеріалом "Уламок вимкнув третину мозку. Як у селі без пральної машини, води й туалету батько доглядає пораненого сина"

У номінації "Найкращий воєнний репортаж" перемогли Олексій Нікулін та співавторка Оксана Савоскіна (hromadske) з матеріалом "Через дрони складно вивозити поранених. Як працює стабпункт 79-ї бригади"

Переможцем у номінації "Найкраща аналітика" став Святослав Хоменко (BBC News Україна) з матеріалом ""Нас дратують їхні прапори". Чи справді поляки розлюбили українців і наскільки це все серйозно"

У номінації "Найкраща публіцистика" перемогу здобула Віра Курико (Reporters) з матеріалом "Сім'я воєнного стану"

Переможцем у номінації "Найкраще розслідування" стала команда "Радіо Свобода": Дмитро Джулай, співавтори Євген Лубчак (графіка), Владислав Яцків (продюсер), Павло Холодов та Володимир Паутов (оператори) з матеріалом "Буча Яблунська"

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"Кожен із 1 011 матеріалів - це свідчення щоденної роботи журналістів, які документують події, ставлять важливі запитання, розповідають людські історії та допомагають суспільству краще розуміти реальність", - зазначають на сайті конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, у Відні нагородять переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості "Шляхами Івана Марчука".

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