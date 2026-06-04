У Відні нагородять переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості "Шляхами Івана Марчука"

У суботу, 6 червня, у Відні відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості "Шляхами Івана Марчука", який цього року об’єднав понад 500 дітей з України та інших країн світу/

Про у коментарі Укрінформу це повідомила голова Українського культурно-освітнього центру імені Івана Франка, засновника та організатора Української суботньої школи у Відні, Вікторія Кеттнер.

За її словами, Відень стане "важливою платформою культурної дипломатії", об’єднавши дітей з України та діаспори навколо української культури через міжнародний конкурс дитячої творчості.

Українська суботня школа у Відні проведе церемонію нагородження переможців, згуртовуючи юних художників із різних країн навколо творчості всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука – автора унікального стилю пльонтанізму.

Головою журі традиційно є сам Іван Марчук, який вручатиме нагороди переможцям. До складу журі також увійшли відомі українські та австрійські художники, академіки та діячі культури.

Цьогоріч учасникам запропонували створити художнє бачення теми "Вічність, сплетена мріями". Понад 500 дітей з України та інших країн представили роботи, натхнені творчістю Марчука та переосмислені через власні ідеї.

Як зазначила Кеттнер, конкурс спрямований на підтримку дитячої творчості, популяризацію українського мистецтва та зміцнення зв’язку молодого покоління з культурною спадщиною України.

"У умовах повномасштабного вторгнення такі ініціативи набувають значення, допомагаючи дітям зберігати культурну ідентичність і знаходити простір для творчого самовираження", - наголосила вона.

За словами Кеттнер, цього року на конкурс надійшли роботи з понад 150 закладів із десяти країн, що свідчить про його міжнародне визнання та зацікавленість українською культурою.

Одним із прикладів міжнародного масштабу конкурсу стала перемога польської учасниці Мілени Сацевіч у віковій категорії 9-11 років.

Як повідомляв Укрінформ, всесвітньо відомий художник Іван Марчук завітав на виставку своїх робіт у Музеї історії Києва "Я сколихнув цей світ", присвячену 90-річчю митця.

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