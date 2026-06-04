У Загребі вийшов друком восьмий том антології «Українці Хорватії: Матеріали та документи»

У Загребі побачило світ повноформатне паперове видання восьмої книги антології «Українці Хорватії: Матеріали та документи» – унікального літопису, який документує історичну та сучасну присутність українства на теренах Балкан.

Про це Укрінформу повідомив президент Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» у Загребі Славко Бурда.

Друкований примірник фундаментальної серії вдалося видати за фінансової підтримки Ради національних меншин Республіки Хорватія. Це стало важливою подією для громади, адже попередній, сьомий том антології у 2025 році через тимчасове призупинення фінансування розповсюджувався виключно в електронному форматі.

Незмінним упорядником та головним редактором усіх восьми томів є президент товариства «Кобзар» Славко Бурда. Оцінюючи вихід нової книги, він зазначив: «Систематична робота минулого та цього року з більш ніж двадцятьма співробітниками з Хорватії, України та інших країн успішно та безперервно протягом останніх п'яти років дала результати».

Керівник проєкту також назвав серію «живою енциклопедичною справою збирання матеріалу для написання історії української діаспори в Хорватії та на теренах південних слов'ян».

Новий том об’єднав 32 праці 22 авторів з Хорватії, Сербії та України. Особливої ваги виданню завдає той факт, що 14 дослідників готували свої матеріали безпосередньо в Україні в умовах повномасштабної війни – під звуки повітряних тривог та попри регулярні ракетні обстріли. Рецензентами книги виступили відомі українські історики, професори Степан Віднянський та Василь Даниленко.

Збірник містить 16 наукових студій та 9 публіцистичних матеріалів. Зокрема, у книзі опубліковано аналітичну розвідку завідувача кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука, порівняльні історичні дослідження доцента СумДУ Валерія Власенка, а також першу частину масштабної праці професорки Київського столичного університету ім. Б. Грінченка Галини Саган про тридцятирічну співпрацю Посольства України в Хорватії з діаспорою.

Окрему увагу в томі приділено культурологічним і мистецьким темам: загребському періоду творчості всесвітньо відомого графіка Якова Гніздовського, дослідженню хорватських енциклопедій від професорки Прикарпатського університету Віолетти Дутчак, а також посмертним науковим розвідкам засновника україністики в Загребському університеті Євгена Пащенка. Окрім цього, географія видання охоплює дослідження історії українських громад у Боснії та Сербії.

Не оминула антологія і викликів сьогодення: у томі задокументовано досвід Хорватії, яка прийняла понад 30 тисяч українських біженців, та показано, як спільна допомога новоприбулим землякам зміцнила позиції історичної діаспори в хорватському суспільстві.

Офіційна публічна презентація паперового видання восьмої книги запланована на початок жовтня 2026 року в межах традиційного міжнародного евалюаційного заходу «Дні української культури – Загреб 2026».

Нагадаємо, торік Українське культурно-освітнє товариство «Кобзар» організувало у столиці Хорватії міжнародний захід «Дні української культури – Загреб 2025», присвячений 110-й річниці від дня народження та 40-й річниці смерті видатного митця Якова Гніздовського.

Фото надані Славком Бурдою