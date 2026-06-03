В українській школі Любляни завершення навчального року відзначили знайомством із «Пластом»

В Українській суботній школі міста Любляна відбулися урочисті заходи з нагоди завершення навчального року, під час яких вихованцям закладу q українській молоді в Словенії офіційно презентували діяльність національної скаутської організації «Пласт».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Республіці Словенія.

Традиційне свято останнього дзвоника об’єднало учнів, батьків, педагогічний колектив і друзів освітнього осередку.

Вихованці школи підготували творчу програму, під час якої декламували вірші та співали українські пісні, демонструючи стійкий зв'язок із рідною культурою далеко від Батьківщини.

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Особливою подією вечора став приємний сюрприз, організований за ініціативи батьківської спільноти, – до Любляни завітала голова Булави пластових груп у Відні Оксана Водотика.

Вона провела для присутніх розгорнуту презентацію українського скаутингу. Аналогічні інформаційні зустрічі для залучення дітей до пластового руху пройшли також і в місті Марібор.

Дипломат Посольства України в Республіці Словенія Роман Тершовчин взяв участь у заході та привітав педагогічний колектив із завершенням навчального року, подякувавши вчителям за їхню працю, відданість українській освіті та вихованню молодого покоління.

Посольство висловило щиру вдячність Ользі Перич і Культурно-освітньому товариству «Рукавичка» за багаторічну працю задля розвитку української суботньої школи у Словенії, збереження української мови, культури, традицій та підтримку української громади.

Нагадаємо, українська міжнародна скаутська організація «Пласт» у Латвії здійснила важливу мрію своєї спільноти – відкрила власну Пластову домівку в осередку Українського дому в Ризі.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia / Фейсбук