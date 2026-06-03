В українській школі Любляни завершення навчального року відзначили знайомством із «Пластом»
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Республіці Словенія.
Традиційне свято останнього дзвоника об’єднало учнів, батьків, педагогічний колектив і друзів освітнього осередку.
Вихованці школи підготували творчу програму, під час якої декламували вірші та співали українські пісні, демонструючи стійкий зв'язок із рідною культурою далеко від Батьківщини.
Особливою подією вечора став приємний сюрприз, організований за ініціативи батьківської спільноти, – до Любляни завітала голова Булави пластових груп у Відні Оксана Водотика.
Вона провела для присутніх розгорнуту презентацію українського скаутингу. Аналогічні інформаційні зустрічі для залучення дітей до пластового руху пройшли також і в місті Марібор.
Дипломат Посольства України в Республіці Словенія Роман Тершовчин взяв участь у заході та привітав педагогічний колектив із завершенням навчального року, подякувавши вчителям за їхню працю, відданість українській освіті та вихованню молодого покоління.
Посольство висловило щиру вдячність Ользі Перич і Культурно-освітньому товариству «Рукавичка» за багаторічну працю задля розвитку української суботньої школи у Словенії, збереження української мови, культури, традицій та підтримку української громади.
Нагадаємо, українська міжнародна скаутська організація «Пласт» у Латвії здійснила важливу мрію своєї спільноти – відкрила власну Пластову домівку в осередку Українського дому в Ризі.
Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia / Фейсбук