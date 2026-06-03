Мер нідерландського міста Алмере відвідав українську школу «Мальви» та отримав у дарунок вишиванку

Українську суботню школу «Мальви» у нідерландському місті Алмере з офіційним візитом відвідав мер муніципалітету Гайн ван дер Лоо (Hein van der Loo), щоб висловити підтримку освітній інституції та обговорити важливість збереження національної ідентичності українців за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці спільноти «Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland».

Очільник міста детально розповів вихованцям про особливості своєї управлінської роботи, а старшокласники школи мали можливість особисто поспілкуватися з мером про майбутній розвиток Алмере, поділитися з ним власними мріями та планами на майбутнє. На згадку про цей теплий візит українська громада подарувала пану Гайну традиційну вишиту сорочку.

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Під час зустрічі сторони обговорили важливість збереження української мови, культури та традицій. Водночас наймолодші учні школи з групи «Зернятка» не лише невимушено провели час із високоповажним гостем, а й навчили нідерландського мера грати в традиційну українську обрядову гру «Подоляночка» та вивчили з ним перші слова українською: «Добрий ранок!» і «Добрий день!».

Спільнота висловила щиру вдячність Гайну ван дер Лоо та муніципалітету міста Алмере за постійну увагу, всебічну підтримку та щиру зацікавленість у розвитку суботньої школи. Наголошується, що подібні зустрічі надихають громаду та вкотре підтверджують, що збереження мови й традицій є важливим кроком для розбудови відкритого та згуртованого європейського суспільства.

Нагадаємо, в нідерландському місті Рурмонд відбулася важлива подія для українців – відкриття української школи, про яку місцева громада мріяла вже три роки.

Фото: Oekraïners in Nederland / Фейсбук