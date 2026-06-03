В Естонії міжнародний дитячо-молодіжний фестиваль «Квіти України» об’єднав 145 виконавців

У столиці Естонії з великим успіхом відбувся Міжнародний дитячо-молодіжний фестиваль «Квіти України 2026» («Kvitõ Ukrainy»), який цьогоріч об’єднав 145 юних талановитих виконавців і творчих колективів з різних куточків балтійської країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Спілки української молоді (СУМ) у світі.

Масштабний культурний форум, орієнтований на учасників віком від 5 до 21 року, організувала Спілка української молоді в Естонії.

На фестивальній сцені були представлені колоритні хореографічні постановки, вокальні номери у сольному, груповому та хоровому виконанні, а також майстерна декламація художніх творів, що продемонстрували глибоку любов молоді до української культури.

Зі словами привітання до учасників та гостей звернулися член Правління Асоціації українських організацій в Естонії Любов Лаур і душпастир Української греко-католицької церкви в Таллінні отець Роман Кіх.

Особливою кульмінацією свята став спільний фінальний номер усіх виконавців, який подарував глядачам незабутні емоції та потужне відчуття національної єдності.

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Мистецький проєкт успішно реалізували завдяки фінансовій та організаційній підтримці Міністерства культури Естонії, державного Інтеграційного фонду (Integratsiooni Sihtasutus) та муніципалітету міста Таллінн.

Нагадаємо, у столиці Естонії, на подвір’ї Центру української культури в Старому Таллінні, відбулося родинне свято до Дня матері, під час якого учасники зібрали кошти для підтримки українок на передовій.

Фото: СУМ у світі / Фейсбук