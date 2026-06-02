Консул в Единбурзі відвідав історичну Українську каплицю та отримав копію раритетної карти

Консул України в Единбурзі Андрій Мадзяновський відвідав унікальний об'єкт української спадщини в Шотландії – Українську каплицю в Локербі, де під час урочистої церемонії дипломатичній установі офіційно передали обрамлену копію раритетної карти України 1918 року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило консульство України в Единбурзі.

Візит відбувся на запрошення голови Товариства друзів України в Локербі, відомого громадського діяча та історика Петра Кормила.

Сама каплиця має надзвичайну історичну та сакральну цінність – вона була облаштована у колишньому таборі для військовополонених (Camp 18) українськими солдатами після Другої світової війни, які власними руками перетворили військовий барак на релігійну святиню. Сьогодні цим місцем пам'яті опікується пан Кормило разом з однодумцями з місцевої громади.

Головною метою зустрічі стало передання консульству копії раритетної карти розміром 96 см x 106 см. Цей історичний документ віком понад 100 років походить з особистої колекції одного з найповажніших представників української спільноти, який десятиліттями дбайливо зберігав артефакт.

Петро Кормило та громада вирішили передати карту як тривалий внесок у масштабне оновлення та ремонт приміщення Консульства України в Единбурзі. Історичний документ займе почесне місце в стінах дипломатичної установи як нагадування про глибокі коріння української державності.

Урочиста церемонія вручення зібрала в каплиці не лише представників української діаспори, а й численних британських та американських друзів України, створивши теплу атмосферу солідарності та культурного діалогу.

Нагадаємо, коонсул України в Единбурзі Андрій Мадзяновський провів робочу зустріч із керівництвом Союзу українців у Британії (СУБ/AUGB), під час якої сторони узгодили плани щодо відкриття нових представництв організації у шотландському Абердині та вперше в історії – у Белфасті (Північна Ірландія).

Фото: консульство України в Единбурзі / Фейсбук