Свято останнього дзвоника відбулося в українській «Рідній Школі» в Дубліні

Представники посольства України в Ірландії взяли участь в урочистих заходах з нагоди завершення навчального року в Українській суботній школі «Рідна Школа», яка діє у столиці країни – місті Дублін.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Ірландії.

Наголошується, що в часи, коли багато українських родин через повномасштабну російську агресію змушені жити далеко від дому, подібні освітні заклади виконують особливу гуманітарну місію.

Вони допомагають ефективно зберігати національну ідентичність, підтримують стійке відчуття єдності серед громади та надійно передають наступному поколінню ключові національні коди – рідну мову, культуру, історію й духовні цінності.

У дипломатичній місії підкреслили, що пишаються системною співпрацею з українськими освітніми осередками й організаціями в Ірландії, які щодня працюють над збереженням українства та допомагають молоді не втрачати міцний ментальний і культурний зв’язок із Батьківщиною.

Представники посольства висловили щиру вдячність педагогічному колективу, батькам і всій шкільній громаді Дубліна за відданість цій надзвичайно важливій справі та за створення «маленької України» на ірландській землі, а також побажали учням гарного літнього відпочинку, нових вражень і натхнення перед майбутнім навчальним роком.

Нагадаємо, в культурному центрі та бібліотеці LexIcon Library and Cultural Centre в ірландській столиці Дубліні відбулося урочисте відкриття «Української книжкової полички», яка стала черговим кроком із популяризації вітчизняного слова в межах проєкту Першої леді України Олени Зеленської.

